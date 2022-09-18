Остаточне рішення: H&M йде з Білорусі

Шведський ритейлер H&M прийняв рішення згорнути бізнес в Білорусі, компанія відкриє свої магазини, щоб розпродати залишки товару. Про це пресслужба H&M повідомила виданню Onliner.

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В березні H&M закрила свої магазини в Білорусі, але тоді ритейлер заявив, що може відкрити торгові точки в серпні 2022 року. Але цього не сталося. З'ясувалося, що компанія повідомила працівникам, що ті тимчасово відновлять роботу з 19 вересня.

"Ми тимчасово знову відкриємо наші три магазини для продажу товарів, що залишилися, і триматимемо їх відкритими протягом обмеженого періоду часу", — пояснили в пресслужбі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародні компанії почали йти з РФ, те ж частково сталося і з Білоруссю, адже влада країни підтримує та допомагає країні-агресору.

З Росії компанії йдуть одна за одною через російську агресію в Україні та труднощі, пов'язані з санкціями.

Про це оголосив, зокрема, британський виробник одягу Marks & Spencer, а також американський виробник взуття та одягу Nike, McDonald's, Coca-Cola тощо.