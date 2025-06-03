В Киеве будут судить предпринимателя за незаконное строительство ресторана на берегу Днепра

В Киеве будут судить частного предпринимателя, построившего ресторанный комплекс на берегу Днепра в прибрежной защитной полосе Галерного залива.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, частный предприниматель без разрешений построил ресторанный комплекс на участке площадью 0,5636 га в прибрежной защитной полосе Галерного залива в Голосеевском районе Киева.

Для того чтобы получить право пользования на этот земельный участок, подозреваемый подделал документы о существовании гражданско-правовых отношений с другим лицом и обратился в суд с требованием зарегистрировать за ним право собственности на построенный объект недвижимости.

Получив положительное решение суда, мужчина внес ресторанный комплекс в уставный капитал созданного им общества, в результате чего легализовал незаконно построенный объект и получил право пользования земельным участком, который находится в собственности территориального общества Киева.

В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд. Прокуратура настаивает на привлечении предпринимателя к ответственности за самовольное строительство и махинации с землей, являющейся собственностью территориального общества.

В мае 2025 года Северный апелляционный хозяйственный суд частично удовлетворил иск столичной прокуратуры, обязав предпринимателя демонтировать гостинично-ресторанный комплекс и вернуть участок общине.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении киевлянину по факту незаконного строительства ресторанного комплекса на самовольно занятом земельном участке в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.