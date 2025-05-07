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Суд обязал снести самовольно построенный гостинично-ресторанный комплекс на берегу Днепра в Киеве

Galera Resort
Гостинично-ресторанный комплекс Galera Resort/Киевская городская прокуратура

Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал частично требования Киевской городской прокуратуры, обязав снести самовольно построенный гостинично-ресторанный комплекс и вернуть территориальному обществу земельный участок в Голосеевском районе Киева, на котором он находится.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Речь идет о комплексе Galera Resort на Набережно-Корчеватской, 35. Он расположен на земельном участке площадью 0,5 га и стоимостью 3,2 млн. гривен.

Выявлено, что физическое лицо, опираясь на решение районного суда, которое впоследствии было аннулировано, зарегистрировало на себя право собственности на самочинно построенный гостинично-ресторанный комплекс и передало его в уставный фонд общества.

Отмечается, что незаконное строительство и последующая регистрация права собственности на самовольно построенное имущество стали предпосылкой для получения обществом в 2018 году в аренду земельного участка площадью 0,5 га, принадлежащего земель водного фонда и находится под особой охраной государства.

В прокуратуре добавили, что несмотря на эти нарушения, Киевский горсовет в 2024 году возобновил на 15 лет договор аренды этого земельного участка, в связи с чем Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении киевлянину по факту незаконного строительства ресторанного комплекса на самовольно занятом земельном участке в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.

Автор:
Татьяна Бессараб