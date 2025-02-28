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В Киевской области подрядчик присвоил 27 миллионов на ремонтах дорог: дело передано в суд

суд
Подрядчик присвоил 27 миллионов на ремонтах дорог. Фото: Depositphotos

Руководителя компании-подрядчика, при ремонте дорог присвоившего более 27 миллионов гривен бюджетных средств, обвиняют в преступлении. Дело передано в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что с целью незаконного завладения средствами, в документы вносились недостоверные сведения об объемах и качестве использованных материалов, а также выполненных работ (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Рассматриваются два случая:

Первый – использование дорожного битума для содержания дорог Киевщины в надлежащем состоянии, за что предприятие получило более 21,4 млн гривен. Вместе с тем установлено, что таких объемов материала оно не имело.

Второй – обвиняемый присвоил более 6,2 млн гривен бюджетных средств, выделенных на обустройство нижнего слоя дороги Р-19 Фастов-Мытница-Обухов-Ржищев в Киевской области. Фактически работы не были выполнены должным образом.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в 1 млн гривен, которую он во время досудебного расследования внес. О какой компании идет речь, пока что не сообщается.

Напомним,   19 февраля следователи Национальной полиции Киева уже проводили обыски.   в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Правоохранители проверили возможное хищение денег, направленных из бюджета.

Автор:
Татьяна Бессараб