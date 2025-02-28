Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,13

EUR

43,49

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,60

41,50

EUR

43,71

43,46

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Київщині підрядник привласнив 27 мільйонів на ремонтах доріг: справу передано до суду

суд
Підрядник привласнив 27 мільйонів на ремонтах доріг. Фото: Depositphotos

Керівника компанії-підрядника, який під час ремонту доріг привласнив понад 27 мільйонів гривень бюджетних коштів, обвинувачують у злочині. Справу передано до суду.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що з метою незаконного заволодіння коштами, в документи вносилися недостовірні відомості щодо обсягів та якості використаних матеріалів, а також виконаних робіт (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розглядаються два випадки:

Перший - використання дорожнього бітуму для утримання доріг Київщини в належному стані, за що підприємство отримало понад 21,4 млн гривень. В той же час встановлено, що таких обсягів матеріалу воно не мало.

Другий – обвинувачений привласнив понад 6,2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на облаштування нижнього шару дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів у Київській області. Фактично роботи не були виконані належним чином.

Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в 1 млн гривень, яку він під час досудового розслідування вніс. Про яку компанію йдеться, поки що не повідомляють.

Нагадаємо, 19 лютого слідчі Національної поліції Києва вже проводили обшуки в комунальній корпорації "Київавтодор". Правоохоронці перевірли можливе розкрадання грошей, спрямованих з бюджету.

Автор:
Тетяна Бесараб