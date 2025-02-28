На Київщині підрядник привласнив 27 мільйонів на ремонтах доріг: справу передано до суду

Керівника компанії-підрядника, який під час ремонту доріг привласнив понад 27 мільйонів гривень бюджетних коштів, обвинувачують у злочині. Справу передано до суду.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що з метою незаконного заволодіння коштами, в документи вносилися недостовірні відомості щодо обсягів та якості використаних матеріалів, а також виконаних робіт (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розглядаються два випадки:

Перший - використання дорожнього бітуму для утримання доріг Київщини в належному стані, за що підприємство отримало понад 21,4 млн гривень. В той же час встановлено, що таких обсягів матеріалу воно не мало.

Другий – обвинувачений привласнив понад 6,2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на облаштування нижнього шару дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів у Київській області. Фактично роботи не були виконані належним чином.

Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в 1 млн гривень, яку він під час досудового розслідування вніс. Про яку компанію йдеться, поки що не повідомляють.

Нагадаємо, 19 лютого слідчі Національної поліції Києва вже проводили обшуки в комунальній корпорації "Київавтодор". Правоохоронці перевірли можливе розкрадання грошей, спрямованих з бюджету.