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В "Київавтодор" прийшли з обшуками: що перевіряють слідчі

Київавтодор
Обшуки через можливе привласнення бюджету. Фото: КМДА

19 лютого слідчі Національної поліції Києва проводять обшуки в комунальній корпорації "Київавтодор". Правоохоронці перевіряють можливе розкрадання грошей, спрямованих з бюджету.

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

Уточнюється, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

“Комунальна корпорація "Київавтодор" наголошує, що тендери на ці послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель" – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що працівники корпорації сприяють слідству та надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування. Зі свого боку розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Нагадаємо, у Києві триває оновлення двох важливих об’єктів транспортної інфраструктури - шляхопроводів на Оболоні. Їх ремонтують поетапно, не перекриваючи руху транспорту. Ремонт аварійного шляхопроводу на перетині вулиць Лугової і Богатирської "Київавтодор" розпочав у липні 2024. Уже відремонтували одну частину. Наразі триває оновлення протилежної — демонтували старе мостове полотно, балки прогонових будов, підсилили опори. 

Автор:
Тетяна Бесараб