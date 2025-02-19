В "Киевавтодор" пришли с обысками: что проверяют следователи

19 февраля следователи Национальной полиции Киева проводят обыски в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Правоохранители проверяют возможное хищение денег, направленных из бюджета.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Уточняется, что обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по возможному присвоению бюджетных средств, выделенных на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" отмечает, что тендеры на эти услуги были выполнены по процедуре официальных публичных закупок", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что работники корпорации способствуют следствию и предоставляют все запрашиваемые документы, необходимые для всестороннего и полного расследования. Со своей стороны рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие.

Напомним, в Киеве продолжается обновление двух важных объектов транспортной инфраструктуры – путепроводов на Оболони. Их ремонтируют поэтапно, не перекрывая движения транспорта. Ремонт аварийного путепровода на пересечении улиц Луговой и Богатырской "Киевавтодор" начал в июле 2024 года. Уже отремонтирована одна часть. В настоящее время идет обновление противоположной — демонтировали старое мостовое полотно, балки пролетных строений, усилили опоры.