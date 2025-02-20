Розкрадання майже 95 млн: ВАКС визнав винними ексдиректорів хлібозаготівельних підприємств та призначив їм умовні терміни

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав сімох осіб винними у справі про розкрадання державних коштів колишніми директорами хлібозаготівельних підприємств і призначив їм умовні строки покарання. З підозрюваними укладено угоду.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

Що відомо про покарання

Ексдиректору "Новопокровського КХП" призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Його звільнено від основного покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк на 3 роки. Колишньому директору ДП "Ніжинський комбінат хлібопродуктів" призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Обвинуваченого звільнено від основного покарання з випробуванням, іспитовий строк встановлено на 2 роки 6 місяців. Колишньому директору ТОВ "Барвінківський КХП" призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Обвинуваченого звільнено від основного покарання з випробуванням, іспитовий строк тривалістю 2 роки 6 місяців. Колишній керівниці ТОВ "Агропромисловий союз Харківщини" призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Обвинувачену звільнено від основного покарання з випробуванням, іспитовий строк на 2 роки 6 місяців. Екскерівнику комерційної фірми призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Його звільнено від основного покарання з випробуванням, іспитовий строк на 2 роки 6 місяців. Колишній керівниці приватного підприємства призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Обвинувачену звільнено від основного покарання з випробуванням, іспитовий строк на 2 роки 6 місяців. Адвокату призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Його звільнено від основного покарання з випробуванням, іспитовий строк на 2 роки 6 місяців.

Кожному з фігурантів справи заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також займатися діяльністю, пов’язаною з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на визначений у вироку строк, і призначено штраф.

У ВАКС нагадали, що протиправні дії обвинувачених, скоєні в період з 2012 по 2017 рік, призвели до збитків державним підприємствам на суму близько 95 мільйонів гривень.

Згідно з умовами угоди, обвинувачені зобов'язуються протягом 6 місяців після набрання вироком законної сили передати у державну чи комунальну власність, а також у власність територіальної громади в інтересах ДП "Новопокровський КХП" такі об'єкти:

комплекс системи водопостачання в Харківській області (ринкова вартість 6,61 млн грн );

нежитлове приміщення площею 615 кв. м., розташоване в м. Барвінкове на Харківщині (ринкова вартість 1,76 млн грн);

нежитлові приміщення загальною площею 2040 кв. м., розташовані на Харківщині (ринкова вартість 6,54 млн грн);

нежитлові приміщення сільськогосподарського призначення загальною площею 1682 кв. м., розташовані на Харківщині (ринкова вартість 6, 37 млн грн);

нежитлові приміщення сільськогосподарського призначення (ферма) площею 3422 кв. м., розташовані на Харківщині (ринкова вартість 6,37 млн грн).

Обвинувачені також зобов'язуються протягом 6 місяців з дня набрання вироком законної сили забезпечити звільнення (прощення боргу) кредитором HL Agroholding s.r.o. перед боржником ДП "Новопокровський КХП" у сумі 31,54 млн грн, що була визначена рішенням Господарського суду від 03.04.2017 у справі №922/882/17.

Таким чином, за погодженням сторін угоди здійснюється відшкодування державі збитків на суму 49,85 млн грн.

Крім того, обвинувачені зобов'язуються протягом 60 днів з дня набрання вироком законної сили передати у державну власність знак для товарів і послуг "Покровчанка".

Таким чином, за погодженням сторін угоди здійснюється відшкодування державі збитків на суму 19,84 млн грн.

Окрім цього, ексдиректор "Новопокровського КХП" зобов'язується:

протягом 60 днів з дня набрання вироком законної сили перерахувати 5 млн грн на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України на підтримку Збройних сил України (Проект UNITED24 "Армія Дронів");

протягом 2 років з дня набрання вироком законної сили перерахувати 4 млн грн на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України на підтримку Збройних сил України.

Колишня керівниця приватного підприємства гарантує протягом 30 днів з дня набрання вироком суду законної сили перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України 40, 85 тис. євро та 21,5 тис. дол.

Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня проголошення, подаючи скаргу через Вищий антикорупційний суд.

Уточнюється, що вирок набирає законної сили, якщо апеляція не подана, або після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Нагадаємо, з початком вторгнення Міністерство юстиції активно шукає активи осіб під санкціями та подає позови до Вищого антикорупційного суду для їх стягнення на користь держави. Серед стягнутих активів — нерухомість, літаки, авіадвигуни, історико-культурні цінності, зброя, руда, корпоративні права, понад 2,8 млрд грн та ОВДП.