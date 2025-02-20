Хищение почти 95 млн: ВАКС признал виновными эксдиректоров хлебозаготовительных предприятий и назначил им условные сроки

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал семь человек виновными в деле о хищении государственных средств бывшими директорами хлебозаготовительных предприятий и назначил им условные сроки наказания. С подозреваемыми заключено соглашение.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Что известно о наказании

Эксдиректору "Новопокровского КХП" назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Он освобожден от основного наказания с испытанием, установлен испытательный срок на 3 года. Бывшему директору ГП "Нежинский комбинат хлебопродуктов" назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Обвиняемый освобожден от основного наказания с испытанием, испытательный срок установлен на 2 года 6 месяцев. Бывшему директору ООО "Барвинковский КХП" назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Обвиняемый освобожден от основного наказания с испытанием, испытательный срок продолжительностью 2 года 6 месяцев. Бывшему руководителю ООО "Агропромышленный союз Харьковщины" назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Обвиняемая освобождена от основного наказания с испытанием, испытательный срок на 2 года 6 месяцев. Экскеровщику коммерческой фирмы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Он освобожден от основного наказания с испытанием, испытательный срок на 2 года 6 месяцев. Бывший руководитель частного предприятия назначен наказание в виде 7 лет лишения свободы. Обвиняемая освобождена от основного наказания с испытанием, испытательный срок на 2 года 6 месяцев. Адвокату назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Он освобожден от основного наказания с испытанием, испытательный срок на 2 года 6 месяцев.

Каждому из фигурантов дела запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на определенный в приговоре срок, и назначен штраф.

В ВАКС напомнили, что противоправные действия обвиняемых, совершенные в период с 2012 по 2017 год, привели к ущербу государственным предприятиям на сумму около 95 миллионов гривен.

Согласно условиям соглашения, обвиняемые обязуются в течение 6 месяцев после вступления приговора в законную силу передать в государственную или коммунальную собственность, а также в собственность территориального общества в интересах ГП "Новопокровский КХП" следующие объекты:

комплекс системы водоснабжения в Харьковской области (рыночная стоимость 6,61 млн грн);

нежилое помещение площадью 615 кв. м., расположен в г. Барвенково в Харьковской области (рыночная стоимость 1,76 млн грн);

нежилые помещения общей площадью 2040 кв. м., расположенные в Харьковской области (рыночная стоимость 6,54 млн грн);

нежилые помещения сельскохозяйственного назначения общей площадью 1682 кв. м., расположенные в Харьковской области (рыночная стоимость 6, 37 млн грн);

нежилые помещения сельскохозяйственного назначения (ферма) площадью 3422 кв. м., расположенные в Харьковской области (рыночная стоимость 6,37 млн грн).

Обвиняемые также обязуются в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу обеспечить увольнение (прощение долга) кредитором HL Agroholding sro перед должником ГП "Новопокровский КХП" в сумме 31,54 млн грн, которая была определена решением Хозяйственного суда от 03.08.2927/2017.

Таким образом, по согласованию сторон соглашения осуществляется возмещение государству ущерба на сумму 49,85 млн грн.

Кроме того, обвиняемые обязуются в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу передать в государственную собственность знак для товаров и услуг "Покровчанка".

Таким образом, по согласованию сторон соглашения осуществляется возмещение государству ущерба на сумму 19,84 млн грн.

Кроме того, эксдиректор "Новопокровского КХП" обязуется:

в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу перечислить 5 млн грн на специальный счет, открытый Национальным банком Украины в поддержку Вооруженных сил Украины (Проект UNITED24 "Армия Дронов");

в течение 2 лет со дня вступления приговора в законную силу перечислить 4 млн грн на специальный счет, открытый Национальным банком Украины в поддержку Вооруженных сил Украины.

Бывшая руководительница частного предприятия гарантирует в течение 30 дней со дня вступления приговора в суд законной силы перечислить на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины 40, 85 тыс. грн. евро и 21,5 тыс. дол.

Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня оглашения, подавая жалобу через Высший антикоррупционный суд.

Уточняется, что приговор вступает в законную силу, если апелляция не подана, или после принятия решения судом апелляционной инстанции.

Напомним, с началом вторжения Министерство юстиции активно ищет активы лиц под санкциями и подает иски в Высший антикоррупционный суд для их взыскания в пользу государства. Среди взысканных активов – недвижимость, самолеты, авиадвигатели, историко-культурные ценности, оружие, руда, корпоративные права, более 2,8 млрд грн и ОВГЗ.