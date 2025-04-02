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На берегу Днепра киевлянин построил ресторанный комплекс на самовольно захваченном участке
Правоохранители сообщили о подозрении киевлянину по факту незаконного строительства ресторанного комплекса на самовольно занятом земельном участке в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, частный предприниматель без разрешений построил ресторанный комплекс на участке площадью 0,5636 га в прибрежной защитной полосе Галерного залива в Голосеевском районе Киева.
Как подчеркивают в прокуратуре, для того чтобы получить право пользования на этот земельный участок, подозреваемый подделал документы о существовании гражданско-правовых отношений с другим лицом и обратился в суд с требованием зарегистрировать за ним право собственности на построенный объект недвижимости.
"Получив положительное решение суда, мужчина внес ресторанный комплекс в уставный капитал созданного им общества, в результате чего легализовал незаконно построенный объект и получил право пользования земельным участком, который находится в собственности территориального общества Киева", — подчеркнули в Киевской городской прокуратуре.
Там добавляют, что в 2024 году обратилась в суд с иском, в котором просит снести самовольно построенный гостинично-ресторанный комплекс и расторгнуть договоры аренды на земельные участки в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.
Как пишут СМИ, речь идет о комплексе по ул. Набережно-Корчеватской, 35 – по этому адресу находится Galera Resort.
В 2015 году ООО "РК Галера" Александра Крамаренко зарегистрировало право собственности на комплекс, на основании чего в 2018 году Киевский городской совет передал компании 0,6 га земли, на которой он расположен.
В 2024 году Киевский городской совет возобновил первоначальный договор аренды на 15 лет и заключил с предприятием договор аренды на смежный участок.