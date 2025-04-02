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На березі Дніпра киянин збудував ресторанний комплекс на самовільно захопленій ділянці
Правоохоронці повідомили про підозру киянину за фактом незаконного будівництва ресторанного комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці в межах прибережної захисної смуги Дніпра.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури
За даними слідства, приватний підприємець без дозволів побудував ресторанний комплекс на ділянці площею 0,5636 га в прибережній захисній смузі Галерної затоки, що в Голосіївському районі Києва.
Як наголошують у прокуратурі, для того, щоб набути право користування на цю земельну ділянку, підозрюваний підробив документи про існування цивільно-правових відносин з іншою особою та звернувся до суду з вимогою зареєструвати за ним право власності на побудований об’єкт нерухомості.
"Отримавши позитивне рішення суду, чоловік вніс ресторанний комплекс в статутний капітал створеного ним товариства, внаслідок чого легалізував незаконно побудований об’єкт та набув право користування земельною ділянкою, яка перебуває у власності територіальної громади Києва", - підкреслили в Київській міській прокуратурі.
Там додають, що у 2024 році звернулась до суду з позовом, в якому просить знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та розірвати договори оренди на земельні ділянки в межах прибережної захисної смуги Дніпра.
Як пишуть ЗМІ, йдеться про комплекс на вул. Набережно-Корчуватській, 35 – за цією адресою знаходиться Galera Resort.
У 2015 році ТОВ “РК Галера” Олександра Крамаренка зареєструвало право власності на комплекс, на підставі чого у 2018 році Київська міська рада передала компанії 0,6 га землі, на якій він розташований.
У 2024 році Київська міська рада поновила первинний договір оренди на 15 років та уклала з підприємством договір оренди на суміжну ділянку.