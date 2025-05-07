Суд зобов’язав знести самовільно збудований готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра в Києві

Північний апеляційний господарський суд підтримав частково вимоги Київської міської прокуратури, зобов'язавши знести самовільно збудований готельно-ресторанний комплекс і повернути територіальній громаді земельну ділянку в Голосіївському районі Києва, на якій він знаходиться.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про комплекс Galera Resort на Набережно-Корчуватській, 35. Він розміщений на земельній ділянці площею 0,5 га та вартістю 3,2 млн гривень.

Виявлено, що фізична особа, спираючись на рішення районного суду, яке згодом було анульоване, зареєструвала на себе право власності на самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та передала його до статутного фонду товариства.

Зазначається, що незаконне будівництво та подальша реєстрація права власності на самочинно збудоване майно стали передумовою для отримання товариством у 2018 році в оренду земельної ділянки площею 0,5 га, що належить до земель водного фонду та перебуває під особливою охороною держави.

У прокуратурі додали, що попри вказані порушення, Київська міськрада у 2024 році поновила на 15 років договір оренди цієї земельної ділянки, у зв’язку з чим Київська міська прокуратура звернулась до суду із позовом.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру киянину за фактом незаконного будівництва ресторанного комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці в межах прибережної захисної смуги Дніпра.