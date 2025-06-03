У Києві судитимуть підприємця за незаконне будівництво ресторану на березі Дніпра

У Києві судитимуть приватного підприємця, який збудував ресторанний комплекс на березі Дніпра в прибережній захисній смузі Галерної затоки.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, приватний підприємець без дозволів побудував ресторанний комплекс на ділянці площею 0,5636 га в прибережній захисній смузі Галерної затоки, що в Голосіївському районі Києва.

Для того, щоб набути право користування на цю земельну ділянку, підозрюваний підробив документи про існування цивільно-правових відносин з іншою особою та звернувся до суду з вимогою зареєструвати за ним право власності на побудований об’єкт нерухомості.

Отримавши позитивне рішення суду, чоловік вніс ресторанний комплекс в статутний капітал створеного ним товариства, внаслідок чого легалізував незаконно побудований об’єкт та набув право користування земельною ділянкою, яка перебуває у власності територіальної громади Києва.

Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду. Прокуратура наполягає на притягненні підприємця до відповідальності за самовільне будівництво та махінації із землею, що є власністю територіальної громади.

У травні 2025 року Північний апеляційний господарський суд частково задовольнив позов столичної прокуратури, зобов’язавши підприємця демонтувати готельно-ресторанний комплекс та повернути ділянку громаді.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру киянину за фактом незаконного будівництва ресторанного комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці в межах прибережної захисної смуги Дніпра.