Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,62

+0,09

EUR

47,50

+0,43

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,55

47,36

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві судитимуть підприємця за незаконне будівництво ресторану на березі Дніпра

ресторан на березі Дніпра
Фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У Києві судитимуть приватного підприємця, який збудував ресторанний комплекс на березі Дніпра в прибережній захисній смузі Галерної затоки.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, приватний підприємець без дозволів побудував ресторанний комплекс на ділянці площею 0,5636 га в прибережній захисній смузі Галерної затоки, що в Голосіївському районі Києва.

Для того, щоб набути право користування на цю земельну ділянку, підозрюваний підробив документи про існування цивільно-правових відносин з іншою особою та звернувся до суду з вимогою зареєструвати за ним право власності на побудований об’єкт нерухомості.

Отримавши позитивне рішення суду, чоловік вніс ресторанний комплекс в статутний капітал створеного ним товариства, внаслідок чого легалізував незаконно побудований об’єкт та набув право користування земельною ділянкою, яка перебуває у власності територіальної громади Києва.

Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду. Прокуратура наполягає на притягненні підприємця до відповідальності за самовільне будівництво та махінації із землею, що є власністю територіальної громади.

У травні 2025 року Північний апеляційний господарський суд частково задовольнив позов столичної прокуратури, зобов’язавши підприємця демонтувати готельно-ресторанний комплекс та повернути ділянку громаді.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру киянину за фактом незаконного будівництва ресторанного комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці в межах прибережної захисної смуги Дніпра. 

Автор:
Світлана Манько