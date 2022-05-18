ЗСУ на Харківщині знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Українські військові у середу, 18 травня, під Куп’янськом у Харківській області знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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Про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.

"Щойно, під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Бо це є наше небо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 18 травня, Збройні сили України на Донбасі відбили 16 атак ворога, а також збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше 15 мирних жителів (у тому числі дві сім'ї з неповнолітніми дітьми), 7 отримали поранення.