На Донбасі ЗСУ відбили 16 атак ворога і збили ворожий бомбардувальник Су-34

У середу 18 травня Збройні сили України на Донбасі відбили 16 атак ворога, а також збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє прес-служба угруповання Об'єднаних сил.

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"Угруповання Об'єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у певному районі відповідальності на Донецькому та Луганському напрямах. Вздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по громадянським. об'єктам інфраструктури, мирним житловим кварталам", - сказано у повідомленні.

Відповідно до нього 18 травня окупанти обстріляли 46 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 68 цивільних об'єктів. Зокрема постраждали 43 житлові будинки, 2 школи, будівельний ліцей, дитячий садок, швейна фабрика, залізнична станція, будинок культури, котельня, електрична підстанція.

Внаслідок цих обстрілів загинули щонайменше 15 мирних жителів (у тому числі дві сім'ї з неповнолітніми дітьми), 7 отримали поранення.

Військовослужбовці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще двома локаціями станом на 21:00 тривали бої.

За добу 18 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили:

• 8 танків;

• 17 одиниць бойової броньованої техніки;

• 4 спеціальні броньовані автомобілі;

• 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, 18 травня українські військові звільнили населений пункт Дементіївка у Харківській області.

За добу 17 травня російські військові за добу завдали 15 артилерійських атак містом Сєвєродонецьк Луганської області. Загарбники зруйнували 12 багатоповерхових будинків.