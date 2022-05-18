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На Донбассе ВСУ отразили 16 атак врага и сбили вражеский бомбардировщик Су-34
В среду 18 мая Вооруженные силы Украины на Донбассе отразили 16 атак врага, а также сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом на Facebook сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил.
"Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", - сказано в сообщении.
Согласно ему 18 мая оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 68 гражданских объектов. В частности пострадали 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейная фабрика, железнодорожная станция, дом культуры, котельная, электрическая подстанция.
В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), 7 получили ранения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Военнослужащие из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на двух локациях по состоянию на 21:00 продолжались бои.
За сутки 18 мая военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
• 8 танков;
• 17 единиц боевой бронированной техники;
• 4 специальных бронированных автомобиля;
• 6 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Напомним, 18 мая украинские военные освободили населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.
За сутки 17 мая российские военные за сутки нанесли 15 артиллерийских атак по городу Северодонецк Луганской области. Захватчики разрушили 12 многоэтажных домов.