ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области, - Генштаб

Украинские военные освободили населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что на Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточены на сдерживании занятых рубежей и огневом поражении подразделений украинских войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

Напомним, 10 мая Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из четырех сел в Харьковской области - Черкасские Тишки и Российские Тишки, входящие в Циркуновскую общину, а также села Рубежное и Байрак.