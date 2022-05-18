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ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области, - Генштаб
Украинские военные освободили населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
"По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что на Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточены на сдерживании занятых рубежей и огневом поражении подразделений украинских войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 10 мая Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из четырех сел в Харьковской области - Черкасские Тишки и Российские Тишки, входящие в Циркуновскую общину, а также села Рубежное и Байрак.