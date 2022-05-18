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Політика
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ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині, - Генштаб

ЗСУ, збройні сили України, військові, Харківська область, війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові звільнили населений пункт Дементіївка у Харківській області.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

"За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні. 

Також у Генштабі зазначили, що на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів українських військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. 

Нагадаємо, 10 травня Збройні сили України вибили російських окупантів із чотирьох сіл у Харківській області - Черкаські Тишки та Російські Тишки, що входять до Циркунівської громади, а також села Рубіжне та Байрак.  

Автор:
Анастасія Дєдковська