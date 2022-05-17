У Харківській області до кінця воєнного стану заборонили продаж алкоголю

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов підписав наказ про заборону на всій території Харківської області продажу алкогольних напоїв з 17 травня до кінця дії воєнного стану.

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Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Незважаючи на зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області продовжуються і розслаблятися не варто. Усі громадяни мають бути свыдомими та відповідальними. Підписав наказ про заборону на всій території Харківської області продажу алкогольних напоїв з 17 травня до кінця дії військового стану ", - йдеться у повідомленні.

Синегубов додав, що заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00. У закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволено до 21:00.

Також повідомляється про те, що повністю продаж алкоголю заборонено військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям та всім особам, які мають зовнішні ознаки приналежності до силових структур.

"Прошу з розумінням поставитися до цих обмежень. Святкуватимемо після перемоги", - резюмував Синегубов.

Нагадаємо, у Києві з 16 травня дозволили продавати алкоголь з 11:00 до 22:00 у закладах громадського харчування. Але продаж алкоголю в магазинах, як і раніше, можливий з 11:00 до 16:00.

А на Чернігівщині місцева влада прийняла рішення з 4 травня знову ввести заборону на торгівлю алкогольними напоями. Рішення ухвалили у зв'язку зі збільшенням динаміки та характеру злочинів, пов'язаних із вживанням алкоголю.