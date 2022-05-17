В Харьковской области до конца военного положения запретили продажу алкоголя

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подписал приказ о запрете на всей территории Харьковской области продажи алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление оккупантов, боевые действия на территории области продолжаются и расслабляться не стоит. Все граждане должны быть осознанными и ответственными. Подписал приказ о запрете на всей территории Харьковской области продажи алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения", - говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что запрет не касается продаж слабоалкогольных напитков с 9:00 до 15:00. В заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21:00.

Также сообщается о том, что полностью продажа алкоголя запрещена военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам.

"Прошу с пониманием отнестись к этим ограничениям. Праздновать будем после победы", - резюмировал Синегубов.

Напомним, в Киеве с 16 мая разрешили продавать алкоголь с 11:00 до 22:00 в заведениях общественного питания. Но продажа алкоголя в магазинах по-прежнему возможна с 11:00 до 16:00.

А в Черниговской области местные власти приняли решение с 4 мая снова ввести запрет на торговлю алкогольными напитками. Решение приняли в связи с увеличением динамики и характера преступлений, связанных с употреблением алкоголя.