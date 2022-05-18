ВСУ в Харьковской области уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34

Украинские военные в среду, 18 мая, под Купянском в Харьковской области уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

"Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 18 мая, Вооруженные силы Украины на Донбассе отбили 16 атак врага, а также сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

В частности, в результате вражеских обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), 7 получили ранения.