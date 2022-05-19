Війська РФ знову обстріляли з "Градів" село на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей

Російські окупаційні війська в ніч проти 19 травня п'ять разів обстріляли з ракетних систем залпового вогню Зеленодольську громаду.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Били з "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці. Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу", - повідомив глава області.

Зазначимо, що російська армія регулярно веде обстріли населених пунктів, що межують з окупованою нею Херсонською областю.

Так, протягом останніх трьох тижнів Велика Костромка потрапляла під обстріли 9, 11 та 12 травня, а до цього – 27, 28 та 29 квітня, хоча такі обстріли відбувалися і раніше. Крім того, обстрілів зазнавали, зокрема, сусідні Зеленодольськ та село Мала Костромка.

Нагадаємо також, що напередодні стало відомо про обстріл окупантами з "Градів" колони з людьми в районі села Давидів Брід на північному заході Херсонської області, де вона межує з Дніпропетровською: загинуло щонайменше троє людей.