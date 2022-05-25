Луганская область полностью осталась без газа, - глава ОВА

Луганская область полностью осталась без голубого топлива из-за остановки работы последней газораспределительной станции.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Остановлена работа последней газораспределительной станции в Луганской области, теперь область полностью без голубого топлива, травмирован работник этой ГРС. По состоянию на вчера в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца. Теперь газ отсутствует полностью", - проинформировал Гайдай.

В частности, в результате обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции травмирован работник, осуществлявший регулирование автоматики.

"Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах. По-прежнему область остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели", - добавил глава ОВА.

Напомним, российские захватчики в понедельник, 23 мая, повредили обстрелами магистральный газопровод на востоке Украины, в результате чего газоснабжение Донецкой и Луганской с 14:00 было остановлено.