Луганщина повністю залишилася без газу, - голова ОВА

Луганська область повністю залишилася без блакитного палива через зупинку роботи останньої газорозподільної станції.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зупинено роботу останньої газорозподільної станції на Луганщині, відтепер область повністю без блакитного палива, травмовано працівника цієї ГРС. Станом на вчора на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило б на півтора місяця. Тепер газ відсутній повсюди", - поінформував Гайдай.

Зокрема, внаслідок обстрілу в районі останньої вцілілої газорозподільної станції працівник, який здійснював регулювання автоматики, зазнав травм.

"Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах. Як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє і централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, російські загарбники в понеділок, 23 травня, пошкодили обстрілами магістральний газопровід на сході України, внаслідок чого газопостачання Донецької та Луганської з 14:00 було зупинено.