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Загарбники перервали постачання газу до Донецької та Луганської областей
Російські загарбники в понеділок, 23 травня, пошкодили обстрілами магістральний газопровід на сході України, внаслідок чого газопостачання Донецької та Луганської з 14:00 було зупинено, повідомив "Оператор ГТС України".
"Виконання відновлювальних робіт та відновлення транспортування газу неможливі через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу до регіонів відсутні через несанкціоноване втручання у роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", - зазначив оператор.
При цьому співробітники ОГТСУ залишаються на території регіонів, перебувають на постійному контакті з військовими та представниками військово-цивільних адміністрацій, щоб за першої нагоди розпочати відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури, зазначено в повідомленні.
"Щоб убезпечити себе споживачам Донецької та Луганської областей, необхідно керуватися рекомендаціями регіональних операторів розподільчих мереж", – наголосили у ОГТСУ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що у понеділок російські військові під час спроби відрізати Луганську область від траси Лисичанськ-Бахмут пошкодили газопровід великого діаметра. Тиск у трубі одразу знизився з 15 до 5 атмосфер, що поставило під питання подальше газопостачання Донецької області.