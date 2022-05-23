Захватчики прервали поставки газа в Донецкую и Луганскую области

Российские захватчики в понедельник, 23 мая, повредили обстрелами магистральный газопровод на востоке Украины, в результате чего газоснабжение Донецкой и Луганской с 14:00 было остановлено, сообщил "Оператор ГТС Украины".

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"Выполнение восстановительных работ и возобновление транспортировки газа невозможны из-за активных боевых действий. Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками", - отметил оператор.

При этом сотрудники ОГТСУ остаются на территории регионов, находятся на постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первом случае начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры, отмечено в сообщении.

"Чтобы обезопасить себя потребителям Донецкой и Луганской областей, необходимо руководствоваться рекомендациями региональных операторов распределительных сетей", - отметили в ОГТСУ.

Напомним, что в понедельник российские военные при попытке отрезать Луганскую область от трассы Лисичанск-Бахмут повредили газопровод большого диаметра. Давление в трубе сразу снизилось с 15 до 5 атмосфер, что поставило под вопрос дальнейшее газоснабжение Донецкой области.