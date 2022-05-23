"Газпром" не использует оплаченные мощности украинской ГТС, - Макогон

Глава Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон заявляет, что Газпром не использует уже оплаченные мощности украинской ГТС и сократил транзит газа через станцию “Суджа”. Об этом Макогон написал на своем Facebook.

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"Газпром не использует даже уже оплаченные и забронированные мощности на точке "Суджа". Теперь физический транзит примерно 50 млн куб. м в сутки. Оплаченная мощность – 77,2 млн куб. м в сутки. Мы готовы транзитировать объемы оккупированной «Сохрановки» через «Суджу», то есть весь объем транзита – 109,6 млн в сутки", — написал Макогон.

По его словам общая техническая мощность станции "Суджа" – 244 млн куб. м. То есть через станцию "Суджа" можно прокачивать не только объемы существующего транзита (109,6 млн куб .м в сутки), но и почти весь объем "Северного Потока -1" (155 млн куб. м в сутки).

"Украина имеет возможность транзитировать достаточные объемы газа в ЕС до момента введения ЕС полного эмбарго на российский газ. Для Украины транзит – это гарантия того, что враг не будет целенаправленно уничтожать нашу ГТС, которая используется и для транспортировки газа нашим потребителям", - написал Макогон.

Он добавил, что "Газпром" отказывается от предложенных цивилизованных механизмов разрешения ситуаций форс-мажора, даже предусмотренных в действующем контракте, - перенос транзита на другую точку.

По его словам потеря контроля над объектами ГТС и факты кражи транзитного газа на временно оккупированных территориях стали причиной объявления форс-мажора. Власти так называемой "ЛНР" самостоятельно возобновили работу Луганской ТЭС, которая ежедневно потребляет почти 1 млн куб. м газа. Конечно, за этот газ никто не будет рассчитываться, а это больше 1 млн долл. в сутки

"Видимо, в России были планы воспроизвести в Украине сделку, которая была реализована в Молдове. Когда власти тз ПМР отбирали для своих нужд газ (в тч для Молдавской ГРЭС), а стоимость этого газа записывалась на Молдову (это уже долг в 7,5 млрд долл.)", - отметил глава оператора ГТС.

Напомним, 10 мая "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении транзита газа через оккупированный север Луганской области из-за потери контроля над компрессорной станцией "Новопсков" и газоизмерительной станцией "Сохрановка".

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не видят основания для форс-мажора из-за захвата компрессорной станции.

Позже “Газпром” прекратил поставлять газ через оккупированные Донецкую и Луганскую области. Однако на захваченной ранее компрессорной станции "Новопсковская" все же был зафиксирован несанкционированный отбор газа.

В свою очередь эксперты считают, что в случае сохранения транзита через оккупированную ГИС "Сохрановка" россияне в любой момент могли бы обвинить украинскую сторону в воровстве газа.