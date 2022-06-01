Росіяни ведуть штурм Сєвєродонецька: під контролем окупантів східна частина міста

Російські окупанти ведуть штурмові дії у Сєвєродонецьку Луганській області. Станом на 1 червня, окупанти встановили контроль над східною частиною міста.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

"На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку противник також проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має. Водночас на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не проводили.

Також зазначається, що на Слов’янському напрямку окупанти обстріляли з артилерії українські підрозділи в районі Святогірська та Рідного.На Донецькому напрямку противник завдавав авіаударів у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки та Щербаків.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що станом на 1 червня російські окупаційні війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте сусідній Лисичанськ продовжує повністю залишатися під українським контролем.