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Росіяни ведуть штурм Сєвєродонецька: під контролем окупантів східна частина міста
Російські окупанти ведуть штурмові дії у Сєвєродонецьку Луганській області. Станом на 1 червня, окупанти встановили контроль над східною частиною міста.
Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних Сил України.
"На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку противник також проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має. Водночас на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не проводили.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також зазначається, що на Слов’янському напрямку окупанти обстріляли з артилерії українські підрозділи в районі Святогірська та Рідного.На Донецькому напрямку противник завдавав авіаударів у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки та Щербаків.
Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що станом на 1 червня російські окупаційні війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте сусідній Лисичанськ продовжує повністю залишатися під українським контролем.