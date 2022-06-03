ВСУ отбили 20% Северодонецка, под контролем россиян осталась половина города, - глава Луганской ОВА

Вооруженные Силы Украины отбили 20% территории Северодонецка в Луганской области. Теперь россияне контролируют около половины города.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального марафона.

"Если раньше была тяжелая ситуация, и было захвачено где-то 70% (Северодонецка – ред.), то сейчас процентов на 20 их (россиян – ред.) отбросили обратно. Я вижу то подкрепление, которое поступает к нашим военным", - сказал Гайдай.

Также он подчеркнул, что взять область через две недели, как прогнозирует британская разведка, у россиян не получится.

В частности, глава ОВА добавил, что украинским военным нужна дальнобойная артиллерия, чтобы подвинуть вражескую, тогда и "российская пехота побежит к границе".

Напомним, Вооруженные Силы Украины в пятницу, 3 июня, отбили российских оккупантов из Белогоровки и Метелкино вблизи Северодонецка в Луганской области.