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РФ атаковала Сумскую область: четыре человека погибли
Российские оккупанты в ночь с 15 на 16 июня нанесли ракетный авиаудар по Садовской громаде Сумской области враг. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
В результате российской агрессии погибли четыре человека, шесть получили ранения, информация о разрушениях и повреждениях уточняется.
Позже, около 5 утра, россияне нанесли один ракетный авиаудар по Краснопольской громаде. После этого оккупанты открыли огонь со своей территории из минометов. В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens.
Живицкий добавил, что информация о пострадавших все еще уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, Сумская область регулярно подвергается атакам, россияне открывают огонь с территории РФ. Предыдущий раз захватчики атаковали регион 11 июня. До этого, утром 4 июня, российская авиация совершила 6 пусков неуправляемыми ракетами, они разорвались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района