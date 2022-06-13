Оккупанты атаковали Сумскую область: есть раненые, один человек погиб

13 июня, после 12:00, россияне открыли минометный огонь по приграничных населенных пунктах Сумской области. Атаки из разного оружия продолжались в течение второй половины дня, в результате один человек погиб.

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Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что первой под удар попала Эсманская громада. Почти в 14:00 на территорию Великописаревской громады вражеский беспилотник сбросил боеприпас.

В результате взрыва 2 человека получили ранения, один — погиб. Около 17:00 эту же громаду еще и обстреляли из минометов.

Отметим, Сумская область регулярно подвергается атакам, россияне открывают огонь с территории РФ. Предыдущий раз захватчики атаковали регион 11 июня. До этого, утром 4 июня, российская авиация совершила 6 пусков неуправляемыми ракетами, они разорвались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района