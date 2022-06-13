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Окупанти атакували Сумську область: є поранені, одна людина загинула

Окупанти атакували Сумську область: є поранені, одна людина загинула

13 червня, після 12:00, росіяни відкрили мінометний вогонь по прикордонним населеним пунктами Сумської області. Атаки з різної зброї тривали протягом другої половини дня, внаслідок чого одна людина загинула.

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Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

Фото 2 — Окупанти атакували Сумську область: є поранені, одна людина загинула
Фото 3 — Окупанти атакували Сумську область: є поранені, одна людина загинула
Фото 4 — Окупанти атакували Сумську область: є поранені, одна людина загинула
Фото 5 — Окупанти атакували Сумську область: є поранені, одна людина загинула
Фото 6 — Окупанти атакували Сумську область: є поранені, одна людина загинула
Фото 7 — Окупанти атакували Сумську область: є поранені, одна людина загинула
Фото 8 — Окупанти атакували Сумську область: є поранені, одна людина загинула

Він розповів, що першою під удар потрапила Есманська громада. Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас.

Внаслідок вибуху 2 особи отримали поранення, одна — загинула. Близько 17:00 цю громаду ще й обстріляли з мінометів.

Зазначимо, ворог регулярно атакує Сумську область, росіяни відкривають вогонь з території РФ. Попереднього разу загарбники атакували регіон 11 червня. До цього, вранці 4 червня, російська авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, вони розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району

Автор:
Віта Молодан