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Россияне обстреляли жилые дома в Сумской области

Россияне обстреляли жилые дома в Сумской области

Правоохранители задокументировали последствия ночных обстрелов Сумской области. Под дар попали жилые частные дома города Середино-Буда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 10 жилых домов. Один снаряд попал прямо в жилой дом, в результате он сгорел полностью.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Следственные действия продолжаются.

Фото 2 — Россияне обстреляли жилые дома в Сумской области
Фото 3 — Россияне обстреляли жилые дома в Сумской области
Фото 4 — Россияне обстреляли жилые дома в Сумской области

Отметим, Сумская область регулярно подвергается атакам, россияне открывают огонь с территории РФ. Предыдущий раз в регионе в результате российской агрессии погибли четыре человека, шесть получили ранения.

До этого, утром 4 июня, российская авиация совершила 6 пусков неуправляемыми ракетами, они разорвались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района

Автор:
Вита Молодан