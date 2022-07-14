У Часовому Яру завершили розбір завалів. Названо загальну кількість загиблих

14 липня сили Державної служби України з надзвичайних ситуацій завершили розбір завалів багатоповерхівки у Годинному Яру. За офіційною інформацією, від ракетного удару в будинку загинуло 48 людей.

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Про це у Facebook повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Серед загиблих 9-річний хлопчик, ще 9-х людей вдалося врятувати.

"Пошукова операція тривала 5 днів, до неї було залучено 323 особи. За кожну українську смерть росіяни буде покарано", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що 9 липня о 21:17 внаслідок ракетного обстрілу Часового Яру сталася руйнація, як повідомляли в ДСНС, двох п'ятиповерхових житлових будинків. Протягом наступного дня вдалося виявити тіла лише 15 загиблих, проте станом на ранок 12 липня відомо вже про 34.

Також рятувальники розчистили та розібрали понад 445 тонн зруйнованих елементів будівлі.