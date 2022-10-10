Среди россиян растет недовольство войной, что может подорвать режим Путина, - ISW

Среди россиян растут сомнения в способности лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины, а также раздаются обвинения в сторону спецслужб и МО России, что может подорвать режим Путина.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Перестановка кадров в высшем военном руководстве не решит системных проблем, мешавших российским операциям, логистике, оборонной промышленности и мобилизации с начала вторжения", - отмечают аналитики.

В ведомстве подчеркивают, что атака на Керченский мост в сочетании с недавними российскими неудачами и частичной мобилизацией вызывает прямую критику лидера страны агрессора РФ Владимира Путина и Кремля со стороны российского военного националистического сообщества.

"Прямая критика Путина почти беспрецедентна. Это российское сообщество продолжает выражать преимущественную поддержку целям Путина в Украине и до сих пор возлагали вину за неудачи на российское военное командование или Министерство обороны (МО) России", - отмечают аналитики.

По их мнению, критика со стороны военного лагеря может свидетельствовать о росте сомнений в способности Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины и подорвать симпатии к Путину среди его основного электората.

Другие российские националисты, пропагандисты и марионеточные чиновники обвиняют спецслужбы и МО России, что может подорвать режим Путина в долгосрочной перспективе.

Поэтому Путин продолжает перетасовывать своих высших военных командиров, вероятно, для того, чтобы увести вину от себя и возродить энтузиазм в экстремистской военной среде.

Сейчас Кремль объявил, что генерал армии Сергей Суровикин взял на себя командование всей "специальной военной операцией", как Путин называет свое вторжение в Украину.

Аналитики отмечают, что внезапные отклонения от многомесячных заявлений в РосСМИ о неспособности Украины продвигаться на юге вызывают беспокойство среди российской общественности, которая и без того запугана мобилизацией.

В ISW заявляют, что "Путин не может сделать единого, чего требует его жестко настроенный электорат – выиграть войну".

"Козлы отпущения" могут отвлечь критику от Путина лишь на некоторое время, и появление прямого осуждения Путинского руководства среди его наиболее преданных сторонников жесткой линии, вероятно, является предвестником будущего недовольства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ISW отмечалось, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не может сдержать раскол между российской пропагандой и силовиками. Провалы на фронте вызывают несогласие и разочарование в русском обществе.