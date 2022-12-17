Данілов про повернення Криму: якщо потрібно буде за Крим воювати, ми воюватимемо

Російські окопи в анексованому Криму "точно не допоможуть" росіянам, півострів буде повернуто під контроль Києва.

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Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данилов у коментарі "Крим.Реалії".

"Я можу сказати: вони (окопи, – ред.) їм точно не допоможуть. Крим буде повернутий і повернутий обов'язково – у той спосіб, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому", - сказав він.

Данілов також наголосив, що росіяни, які переїхали в Крим жити після анексії, легко звідти поїдуть.

"Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, де жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти", – додав він.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські окупаційні війська в Криму готуються відбивати атаки Сил оборони і намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.