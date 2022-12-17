РФ змінила місце запуску іранських дронів по Україні через уразливість Криму – розвідка Британії

Росія перенесла місце запуску іранських дронів з Криму, оскільки занепокоєна уразливістю півострова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що РФ зазвичай запускала іранські дрони з окупованого Криму. Проте під час останніх атак їх запускали з Краснодарського краю Росії.

"Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, але також зі зручністю поповнення запасів із ймовірної точки прибуття зброї до Росію - Астрахані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що російські окупанти продовжують будувати оборонні укріплення вздовж лінії фронту, зокрема в Луганській област, хоча це навряд чи допоможе їм протистояти точним ударам сучасної зброї.