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Политика
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РФ сменила место запуска иранских дронов по Украине из-за уязвимости Крыма - разведка Британии

РФ сменила место запуска иранских дронов по Украине из-за уязвимости Крыма - разведка Британии

Россия перенесла место запуска иранских дронов из Крыма, поскольку обеспокоена уязвимостью полуострова.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что РФ обычно запускала иранские дроны из оккупированного Крыма. Однако в последние атаки их запускали из Краснодарского края России.

"Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством России по поводу уязвимости Крыма, но также с удобством пополнения запасов с вероятной точки прибытия оружия в Россию - Астрахани", - говорится в сообщении.

Напомним, разведка Британии сообщала, что российские оккупанты продолжают строить оборонительные укрепления вдоль линии фронта, в частности в Луганской области, хотя это вряд ли поможет им противостоять точным ударам современного оружия.

Автор:
Нина Комащенко