Разведка Британии считает малоэффективными укрепления РФ в Луганской области

Российские оккупанты продолжают строить оборонительные укрепления вдоль линии фронта, в частности в Луганской области, хотя это вряд ли поможет им противостоять точным ударам современного оружия.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что в последние недели оккупанты продолжают строить укрепления, отдавая особый приоритет району Сватового.

"Российские конструкции соответствуют традиционным военным планам сооружения окопов, практически не изменившихся со времен Второй мировой войны. Такие конструкции, скорее всего, уязвимы для современных точечных непрямых ударов", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что строительство больших оборонительных рубежей является еще одной иллюстрацией возвращения России к позиционной войне, от которой большинство современных западных вооруженных сил за последние десятилетия в значительной степени отказались.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины ранее сообщало, что российские оккупационные войска в Крыму готовятся отражать атаки Сил обороны Украины и пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта.