Розвідка Британії вважає малоефективними укріплення РФ на Луганщині

Російські окупанти продовжують будувати оборонні укріплення вздовж лінії фронту, зокрема в Луганській област, хоча це навряд чи допоможе їм протистояти точним ударам сучасної зброї.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що протягом останніх тижнів окупанти продовжують будувати укріплення, віддаючи особливий пріоритет району Сватового.

"Російські конструкції відповідають традиційним військовим планам спорудження окопів, які практично не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, скоріш за все, вразливі для сучасних точних ударів непрямого наведення", - йдеться у повідомленні.

У розвідці вважають, що будівництво великих оборонних рубежів є ще однією ілюстрацією повернення Росії до позиційної війни, від якої більшість сучасних західних збройних сил за останні десятиліття значною мірою відмовилися.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України раніше повідомляло, що російські окупаційні війська в Криму готуються відбивати атаки Сил оборони України і намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.