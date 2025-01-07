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Категорія
ІТ та Телеком
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Перевершили очікування: податок на Google приніс рекордні 11,2 млрд грн

Податок на Google приніс рекордні 11,2 млрд грн
Податок на Google приніс рекордні 11,2 млрд грн

Надходження від податку на електронні послуги нерезидентів (так званого "податку на Google") у 2024 році досягли 11,2 млрд грн, що майже в 4 рази перевищує початково заплановану суму.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, передбачення та прогнози, що податок не запрацює в Україні, а нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились.

Нардеп зауважив, що навпаки, надходження з так званого "податку на Google" рік до року лише зростають.

"Так, якщо в рік запровадження надходження склали 4,3 млрд грн, в 2023 році - 8 млрд грн, то вже в 2024 році надходження складали 11,2 млрд. грн., що майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону", - підкреслив Гетманцев.

Він очікує, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і "податок на Google".

Зауважимо, за І півріччя 2024 року компанії сплатили "податку на Google" на суму 5,289 млрд гривень.

Податок на Google

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів. Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

До слова, в 2023 році сервіс OnlyFans нарахував та сплатив до українського бюджету 1,273 мільйона доларів.

Також канадська компанія Aylo, що є власником сервісу PornHub, зареєструвалася платником податку на додану вартість (ПДВ) в Україні як постачальник електронних послуг.

Автор:
Світлана Манько