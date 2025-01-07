Перевершили очікування: податок на Google приніс рекордні 11,2 млрд грн

Надходження від податку на електронні послуги нерезидентів (так званого "податку на Google") у 2024 році досягли 11,2 млрд грн, що майже в 4 рази перевищує початково заплановану суму.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, передбачення та прогнози, що податок не запрацює в Україні, а нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились.

Нардеп зауважив, що навпаки, надходження з так званого "податку на Google" рік до року лише зростають.

"Так, якщо в рік запровадження надходження склали 4,3 млрд грн, в 2023 році - 8 млрд грн, то вже в 2024 році надходження складали 11,2 млрд. грн., що майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону", - підкреслив Гетманцев.

Він очікує, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і "податок на Google".

Зауважимо, за І півріччя 2024 року компанії сплатили "податку на Google" на суму 5,289 млрд гривень.

Податок на Google

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів. Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

До слова, в 2023 році сервіс OnlyFans нарахував та сплатив до українського бюджету 1,273 мільйона доларів.

Також канадська компанія Aylo, що є власником сервісу PornHub, зареєструвалася платником податку на додану вартість (ПДВ) в Україні як постачальник електронних послуг.