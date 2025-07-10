14 украинских IT-компаний объединились для безопасного развития искусственного интеллекта

В Украине создана первая саморегулирующаяся организация в сфере искусственного интеллекта. В нее вошли 14 ведущих IT-компаний, подписавших меморандум об ответственном использовании ИИ и обязавшихся внедрять этические принципы в свои продукты и сервисы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Инициативу координируют Центр демократии и верховенства права (ЦЭДЭМ) и IT Ukraine.

Среди участников такие известные компании, как Grammarly, MacPaw, SoftServe, Preply, Uklon, DroneUA, LetsData, WINSTARS.AI, Gametree.me, YouScan.io, EVE.calls, Valtech, ЛУН и Yieldy. Они взяли на себя публичные обязательства ежегодно отчитываться о соблюдении принципов безопасного и прозрачного ИИ.

Новая организация станет площадкой для саморегулирования, которая будет предшествовать созданию законодательного поля в сфере искусственного интеллекта в Украине. Компании вместе с государственными и экспертными структурами будут нарабатывать этические стандарты для дальнейшего масштабирования на уровень страны.

Цель инициативы — гарантировать, что продукты на основе ИИ, которые создаются в Украине, безопасны, прозрачны и несут пользу людям. Новые участники могут присоединиться к организации по адресу: [email protected].

Напомним, в прошлом году 14 украинских IT-компаний подписали Добровольный кодекс поведения по этическому использованию искусственного интеллекта и показали, что будут разрабатывать инновационные продукты, соблюдая права человека.