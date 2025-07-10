Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,07

EUR

48,84

--0,21

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,30

49,15

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

14 украинских IT-компаний объединились для безопасного развития искусственного интеллекта

IT-компании
IT-компаний объединились для безопасного развития ИИ / Минцифры

В Украине создана первая саморегулирующаяся организация в сфере искусственного интеллекта. В нее вошли 14 ведущих IT-компаний, подписавших меморандум об ответственном использовании ИИ и обязавшихся внедрять этические принципы в свои продукты и сервисы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Инициативу координируют Центр демократии и верховенства права (ЦЭДЭМ) и IT Ukraine.

Среди участников такие известные компании, как Grammarly, MacPaw, SoftServe, Preply, Uklon, DroneUA, LetsData, WINSTARS.AI, Gametree.me, YouScan.io, EVE.calls, Valtech, ЛУН и Yieldy. Они взяли на себя публичные обязательства ежегодно отчитываться о соблюдении принципов безопасного и прозрачного ИИ.

Новая организация станет площадкой для саморегулирования, которая будет предшествовать созданию законодательного поля в сфере искусственного интеллекта в Украине. Компании вместе с государственными и экспертными структурами будут нарабатывать этические стандарты для дальнейшего масштабирования на уровень страны.

Цель инициативы — гарантировать, что продукты на основе ИИ, которые создаются в Украине, безопасны, прозрачны и несут пользу людям. Новые участники могут присоединиться к организации по адресу: [email protected].

Напомним, в прошлом году 14 украинских IT-компаний подписали Добровольный кодекс поведения по этическому использованию   искусственного интеллекта   и показали, что будут разрабатывать инновационные продукты, соблюдая права человека.

Автор:
Татьяна Гойденко