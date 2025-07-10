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14 українських IT-компаній об’єдналися задля безпечного розвитку штучного інтелекту

ІT-компанії
IT-компаній об’єдналися задля безпечного розвитку ШІ / Мінцифри

В Україні створено першу саморегулівну організацію у сфері штучного інтелекту. До неї увійшли 14 провідних IT-компаній, які підписали меморандум про відповідальне використання ШІ та зобов’язалися впроваджувати етичні принципи у свої продукти й сервіси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

 Ініціативу координують Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) і IT Ukraine.

Серед учасників — такі відомі компанії, як Grammarly, MacPaw, SoftServe, Preply, Uklon, DroneUA, LetsData, WINSTARS.AI, Gametree.me, YouScan.io, EVE.calls, Valtech, ЛУН та Yieldy. Вони взяли на себе публічне зобов’язання щороку звітувати про дотримання принципів безпечного і прозорого ШІ.

Новостворена організація стане майданчиком для саморегулювання, що передуватиме створенню законодавчого поля у сфері штучного інтелекту в Україні. Компанії разом із державними та експертними структурами напрацьовуватимуть етичні стандарти для подальшого масштабування на рівень країни.

Мета ініціативи — гарантувати, що продукти на основі ШІ, які створюються в Україні, є безпечними, прозорими та несуть користь людям. Нові учасники також можуть приєднатися до організації за адресою: [email protected].

Нагадаємо, минулого року 14 українських IT-компаній підписали Добровільний кодекс поведінки з етичного використання штучного інтелекту та засвідчили, що розроблятимуть інноваційні продукти, дотримуючись прав людини.

Автор:
Тетяна Гойденко