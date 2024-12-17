Українські IT-компанії домовились про правила використання ШІ в інноваційних продуктах

14 українських IT-компаній підписали Добровільний кодекс поведінки з етичного використання штучного інтелекту та засвідчили, що розроблятимуть інноваційні продукти, дотримуючись прав людини.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У відомстві наголошують, що штучний інтелект повинен бути не лише корисним, а й безпечним для людини. Завдяки підписаному Кодексу українці будуть безпечно користуватися сервісами зі штучним інтелектом, а компанії посилять свої позиції на ринку і простіше залучатимуть інвестиції на розвиток власних продуктів.

Основні правила, сформовані компаніями

Отже, компанії домовились:

попереджати користувачів про використання ШІ в сервісах і алгоритми його дій;

навчати ШІ-системи на різнотипних даних, щоб уникнути упереджень та дискримінації;

маркувати контент, згенерований за допомогою ШІ;

створювати механізми для отримання відгуків на систему від користувачів.

Які компанії підписали Кодекс

Grammarly - компанія-засновник асистента на основі ШІ, який допомагає покращувати комунікацію англійською мовою та продуктивність;

MacPaw - IT-компанія, яка розробляє і розповсюджує інноваційне програмне забезпечення для macOS та iOS, що спрощує життя користувачів Mac;

EVE.calls - компанія, яка спеціалізується на розробках у сфері голосових технологій та розмовного штучного інтелекту;

ЛУН - продуктова IT-компанія, що розробляє PropTech-платформи для пошуку оренди й купівлі житла;

WINSTARS.AI - ключовий R&D-центр для розвитку ШІ в Україні, який створює персоналізовані AI-рішення для бізнесів;

Uklon - український сервіс виклику авто, що активно впроваджує технології штучного інтелекту для покращення якості обслуговування;

GAMETREE - розробник застосунку для пошуку геймерів для спільної гри;

YOUSCAN - розробник платформи для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту;

Valtech - міжнародна сервісна компанія, що надає комплексні цифрові рішення для глобальних бізнесів, поєднуючи технології, стратегічне планування та креативні підходи з використанням ШІ;

DroneUA - група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності, створює екосистеми в нових сферах розвитку;

Preply - міжнародна освітня онлайн-платформа, яка дає змогу учням знаходити репетиторів для дистанційного навчання, зокрема для вивчення іноземних мов;

BLUE BIRD - український інноваційний серійний виробник military-радіоелектроніки та технічних засобів;

LETSDATA - стартап, що за допомогою ШІ виявляє та аналізує загрозливі інформаційні кампанії в медіапросторі;

SoftServe - одна з найбільших українських IT-компаній, що займається розробкою програмного забезпечення та консалтингом у сфері цифрових технологій.

Інфографіка: Мінцифри

Ознайомитись з Добровільним кодексом поведінки можна за посиланням.

Інфографіка: Мінцифри

Для того, щоб долучитись до ініціативи та підписати Кодекс, необхідно написати на пошту Ольги Петрів, юристки ЦЕДЕМ — [email protected].

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації презентувало візію розвитку штучного інтелекту в Україні та можливості для ШІ-компаній, які допоможуть посилити конкурентоспроможність інноваційних продуктів. Про те, які можливості чекають ШІ-стартапи у 2025 році, читайте у матеріалі Delo.ua.