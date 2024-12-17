- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українські IT-компанії домовились про правила використання ШІ в інноваційних продуктах
14 українських IT-компаній підписали Добровільний кодекс поведінки з етичного використання штучного інтелекту та засвідчили, що розроблятимуть інноваційні продукти, дотримуючись прав людини.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
У відомстві наголошують, що штучний інтелект повинен бути не лише корисним, а й безпечним для людини. Завдяки підписаному Кодексу українці будуть безпечно користуватися сервісами зі штучним інтелектом, а компанії посилять свої позиції на ринку і простіше залучатимуть інвестиції на розвиток власних продуктів.
Основні правила, сформовані компаніями
Отже, компанії домовились:
- попереджати користувачів про використання ШІ в сервісах і алгоритми його дій;
- навчати ШІ-системи на різнотипних даних, щоб уникнути упереджень та дискримінації;
- маркувати контент, згенерований за допомогою ШІ;
- створювати механізми для отримання відгуків на систему від користувачів.
Які компанії підписали Кодекс
- Grammarly - компанія-засновник асистента на основі ШІ, який допомагає покращувати комунікацію англійською мовою та продуктивність;
- MacPaw - IT-компанія, яка розробляє і розповсюджує інноваційне програмне забезпечення для macOS та iOS, що спрощує життя користувачів Mac;
- EVE.calls - компанія, яка спеціалізується на розробках у сфері голосових технологій та розмовного штучного інтелекту;
- ЛУН - продуктова IT-компанія, що розробляє PropTech-платформи для пошуку оренди й купівлі житла;
- WINSTARS.AI - ключовий R&D-центр для розвитку ШІ в Україні, який створює персоналізовані AI-рішення для бізнесів;
- Uklon - український сервіс виклику авто, що активно впроваджує технології штучного інтелекту для покращення якості обслуговування;
- GAMETREE - розробник застосунку для пошуку геймерів для спільної гри;
- YOUSCAN - розробник платформи для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту;
- Valtech - міжнародна сервісна компанія, що надає комплексні цифрові рішення для глобальних бізнесів, поєднуючи технології, стратегічне планування та креативні підходи з використанням ШІ;
- DroneUA - група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності, створює екосистеми в нових сферах розвитку;
- Preply - міжнародна освітня онлайн-платформа, яка дає змогу учням знаходити репетиторів для дистанційного навчання, зокрема для вивчення іноземних мов;
- BLUE BIRD - український інноваційний серійний виробник military-радіоелектроніки та технічних засобів;
- LETSDATA - стартап, що за допомогою ШІ виявляє та аналізує загрозливі інформаційні кампанії в медіапросторі;
- SoftServe - одна з найбільших українських IT-компаній, що займається розробкою програмного забезпечення та консалтингом у сфері цифрових технологій.
Ознайомитись з Добровільним кодексом поведінки можна за посиланням.
Для того, щоб долучитись до ініціативи та підписати Кодекс, необхідно написати на пошту Ольги Петрів, юристки ЦЕДЕМ — [email protected].
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації презентувало візію розвитку штучного інтелекту в Україні та можливості для ШІ-компаній, які допоможуть посилити конкурентоспроможність інноваційних продуктів. Про те, які можливості чекають ШІ-стартапи у 2025 році, читайте у матеріалі Delo.ua.