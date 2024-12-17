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Украинские IT-компании договорились о правилах использования ИИ в инновационных продуктах
14 украинских IT-компаний подписали Добровольный кодекс поведения по этичному использованию искусственного интеллекта и засвидетельствовали, что будут разрабатывать инновационные продукты, соблюдая права человека.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
В ведомстве подчеркивают, что искусственный интеллект должен быть не только полезным, но и безопасным для человека.
Основные правила, сформированные компаниями
Итак, компании договорились:
- предупреждать пользователей об использовании ИИ в сервисах и алгоритмах его действий;
- обучать ИИ-системы на разнотипных данных во избежание предубеждений и дискриминации;
- маркировать контент, сгенерированный с помощью ИИ;
- создавать механизмы получения отзывов на систему от пользователей.
Какие компании подписали Кодекс
- Grammarly – компания-основатель ассистента на основе ИИ, помогающий улучшать коммуникацию на английском языке и производительность;
- MacPaw — IT-компания, разрабатывающая и распространяющая инновационное программное обеспечение для macOS и iOS, упрощающая жизнь пользователей Mac;
- EVE.calls – компания, специализирующаяся на разработках в сфере голосовых технологий и разговорного искусственного интеллекта;
- ЛУН – продуктовая IT-компания, разрабатывающая PropTech-платформы для поиска аренды и покупки жилья;
- WINSTARS.AI – ключевой R&D-центр для развития ИИ в Украине, создающий персонализированные AI-решения для бизнесов;
- Uklon – украинский сервис вызова авто, активно внедряющий технологии искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания;
- GAMETREE – разработчик приложения для поиска геймеров для совместной игры;
- YOUSCAN – разработчик платформы для аналитики социальных медиа на базе искусственного интеллекта;
- Valtech – международная сервисная компания, предоставляющая комплексные цифровые решения для глобальных бизнесов, сочетая технологии, стратегическое планирование и креативные подходы с использованием ИИ;
- DroneUA – группа компаний, являющихся международным системным интегратором беспилотных решений, робототехники и систем энергонезависимости, создает экосистемы в новых сферах развития;
- Preply – международная образовательная онлайн-платформа, позволяющая учащимся находить репетиторов для дистанционного обучения, в частности для изучения иностранных языков;
- BLUE BIRD – украинский инновационный серийный производитель military-радиоэлектроники и технических средств;
- LETSDATA – стартап, который с помощью ИИ выявляет и анализирует угрожающие информационные кампании в медиапространстве;
- SoftServe – одна из крупнейших украинских IT-компаний, занимающаяся разработкой программного обеспечения и консалтингом в сфере цифровых технологий.
Ознакомиться с Добровольным кодексом поведения можно по ссылке.
Для того чтобы присоединиться к инициативе и подписать Кодекс, необходимо написать на почту Ольги Петрив, юриста ЦЕДЕМ — [email protected].
Напомним, Министерство цифровой трансформации представило видение развития искусственного интеллекта в Украине и возможности для ИИ-компаний, которые помогут усилить конкурентоспособность инновационных продуктов. О том, какие возможности ждут ИИ-стартапы в 2025 году, читайте в материале Delo.ua.