Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

+0,13

EUR

43,81

+0,07

Наличный курс:

USD

42,00

41,95

EUR

44,30

44,15

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские IT-компании договорились о правилах использования ИИ в инновационных продуктах

искусственный интеллект, ИИ
Украинские IT-компании договорились о правилах использования ИИ

14 украинских IT-компаний подписали Добровольный кодекс поведения по этичному использованию искусственного интеллекта и засвидетельствовали, что будут разрабатывать инновационные продукты, соблюдая права человека.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В ведомстве подчеркивают, что искусственный интеллект должен быть не только полезным, но и безопасным для человека.

Основные правила, сформированные компаниями

Итак, компании договорились:

  • предупреждать пользователей об использовании ИИ в сервисах и алгоритмах его действий;
  • обучать ИИ-системы на разнотипных данных во избежание предубеждений и дискриминации;
  • маркировать контент, сгенерированный с помощью ИИ;
  • создавать механизмы получения отзывов на систему от пользователей.

Какие компании подписали Кодекс

  • Grammarly – компания-основатель ассистента на основе ИИ, помогающий улучшать коммуникацию на английском языке и производительность;
  • MacPaw — IT-компания, разрабатывающая и распространяющая инновационное программное обеспечение для macOS и iOS, упрощающая жизнь пользователей Mac;
  • EVE.calls – компания, специализирующаяся на разработках в сфере голосовых технологий и разговорного искусственного интеллекта;
  • ЛУН – продуктовая IT-компания, разрабатывающая PropTech-платформы для поиска аренды и покупки жилья;
  • WINSTARS.AI – ключевой R&D-центр для развития ИИ в Украине, создающий персонализированные AI-решения для бизнесов;
  • Uklon – украинский сервис вызова авто, активно внедряющий технологии искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания;
  • GAMETREE – разработчик приложения для поиска геймеров для совместной игры;
  • YOUSCAN – разработчик платформы для аналитики социальных медиа на базе искусственного интеллекта;
  • Valtech – международная сервисная компания, предоставляющая комплексные цифровые решения для глобальных бизнесов, сочетая технологии, стратегическое планирование и креативные подходы с использованием ИИ;
  • DroneUA – группа компаний, являющихся международным системным интегратором беспилотных решений, робототехники и систем энергонезависимости, создает экосистемы в новых сферах развития;
  • Preply – международная образовательная онлайн-платформа, позволяющая учащимся находить репетиторов для дистанционного обучения, в частности для изучения иностранных языков;
  • BLUE BIRD – украинский инновационный серийный производитель military-радиоэлектроники и технических средств;
  • LETSDATA – стартап, который с помощью ИИ выявляет и анализирует угрожающие информационные кампании в медиапространстве;
  • SoftServe – одна из крупнейших украинских IT-компаний, занимающаяся разработкой программного обеспечения и консалтингом в сфере цифровых технологий.
Фото 2 — Украинские IT-компании договорились о правилах использования ИИ в инновационных продуктах
Инфографика: Минцифры

Ознакомиться с Добровольным кодексом поведения можно по ссылке.

Фото 3 — Украинские IT-компании договорились о правилах использования ИИ в инновационных продуктах
Инфографика: Минцифры

Для того чтобы присоединиться к инициативе и подписать Кодекс, необходимо написать на почту Ольги Петрив, юриста ЦЕДЕМ — [email protected].

Напомним, Министерство цифровой трансформации представило видение развития искусственного интеллекта в Украине и возможности для ИИ-компаний, которые помогут усилить конкурентоспособность инновационных продуктов. О том, какие возможности ждут ИИ-стартапы в 2025 году, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Колесниченко