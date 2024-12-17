Украинские IT-компании договорились о правилах использования ИИ в инновационных продуктах

14 украинских IT-компаний подписали Добровольный кодекс поведения по этичному использованию искусственного интеллекта и засвидетельствовали, что будут разрабатывать инновационные продукты, соблюдая права человека.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В ведомстве подчеркивают, что искусственный интеллект должен быть не только полезным, но и безопасным для человека.

Основные правила, сформированные компаниями

Итак, компании договорились:

предупреждать пользователей об использовании ИИ в сервисах и алгоритмах его действий;

обучать ИИ-системы на разнотипных данных во избежание предубеждений и дискриминации;

маркировать контент, сгенерированный с помощью ИИ;

создавать механизмы получения отзывов на систему от пользователей.

Какие компании подписали Кодекс

Grammarly – компания-основатель ассистента на основе ИИ, помогающий улучшать коммуникацию на английском языке и производительность;

MacPaw — IT-компания, разрабатывающая и распространяющая инновационное программное обеспечение для macOS и iOS, упрощающая жизнь пользователей Mac;

EVE.calls – компания, специализирующаяся на разработках в сфере голосовых технологий и разговорного искусственного интеллекта;

ЛУН – продуктовая IT-компания, разрабатывающая PropTech-платформы для поиска аренды и покупки жилья;

WINSTARS.AI – ключевой R&D-центр для развития ИИ в Украине, создающий персонализированные AI-решения для бизнесов;

Uklon – украинский сервис вызова авто, активно внедряющий технологии искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания;

GAMETREE – разработчик приложения для поиска геймеров для совместной игры;

YOUSCAN – разработчик платформы для аналитики социальных медиа на базе искусственного интеллекта;

Valtech – международная сервисная компания, предоставляющая комплексные цифровые решения для глобальных бизнесов, сочетая технологии, стратегическое планирование и креативные подходы с использованием ИИ;

DroneUA – группа компаний, являющихся международным системным интегратором беспилотных решений, робототехники и систем энергонезависимости, создает экосистемы в новых сферах развития;

Preply – международная образовательная онлайн-платформа, позволяющая учащимся находить репетиторов для дистанционного обучения, в частности для изучения иностранных языков;

BLUE BIRD – украинский инновационный серийный производитель military-радиоэлектроники и технических средств;

LETSDATA – стартап, который с помощью ИИ выявляет и анализирует угрожающие информационные кампании в медиапространстве;

SoftServe – одна из крупнейших украинских IT-компаний, занимающаяся разработкой программного обеспечения и консалтингом в сфере цифровых технологий.

Инфографика: Минцифры

Ознакомиться с Добровольным кодексом поведения можно по ссылке.

Инфографика: Минцифры

Для того чтобы присоединиться к инициативе и подписать Кодекс, необходимо написать на почту Ольги Петрив, юриста ЦЕДЕМ — [email protected].

Напомним, Министерство цифровой трансформации представило видение развития искусственного интеллекта в Украине и возможности для ИИ-компаний, которые помогут усилить конкурентоспособность инновационных продуктов. О том, какие возможности ждут ИИ-стартапы в 2025 году, читайте в материале Delo.ua.