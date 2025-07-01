Объем IT-экспорта в мае снизился на 4,2%: это первое падение за четыре месяца

В мае этого года украинский IT-экспорт сократился до 545 миллионов долларов, что на 4,2% меньше, чем в апреле. Это на $24 миллиона больше, чем в прошлом месяце. Кроме того, эти показатели на 2,7% (или 15 миллионов долларов) ниже, чем в мае 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Львовского IT-кластера.

В общей сложности за 5 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка IT-услуг составила $2,7 миллиарда. Это на 0,4% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $11 миллионов.

По словам CEO Львовского IT Кластера Степана Веселовского, объемы экспорта компьютерных услуг впервые за последние четыре месяца показали падение.

"По нашим прогнозам в начале этого года, снижение объемов экспорта IT-услуг в 2025 году должно составить от 1,5% при положительном сценарии — до 3,5% при негативном. Вероятно, в июне мы также будем наблюдать падение показателей. Это связано с определенными сезонными колебаниями", — отметил он.

В то же время при сохранении тенденции к росту, которая наблюдалась в течение предыдущих трех месяцев, ожидается, что до конца 2025 года экспорт IT-услуг будет оставаться стабильным и даже сможет повторить результат 2024 года.

"В случае падения — по нашим предварительным оценкам эти показатели составят от 0,5% до 1%, если не произойдет серьезных потрясений. Если же полномасштабная война будет продолжаться, мы не видим оснований ожидать роста IT-экспорта", — отмечает Веселовский.

Сообщается, что общая экспортная выручка всех услуг Украины в мае 2025 года составила $1,27 миллиарда, что на $45 миллионов или 3,4% меньше по сравнению с апрелем.

Следует отметить, что в апреле 2025 года объем экспорта IT-услуг из Украины вырос на 4,4% по сравнению с мартом и составил $569 миллионов. Это на $24 миллиона больше, чем в прошлом месяце. В целом, за первые четыре месяца 2025 года украинский IT-сектор обеспечил $2,14 миллиарда экспортной выручки.