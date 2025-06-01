Украинский IT-экспорт растет третий месяц подряд: прирост в апреле составил 4,4%

В апреле 2025 года объем экспорта IT-услуг из Украины вырос на 4,4% по сравнению с мартом и составил 569 миллионов долларов. Это на $24 миллиона больше, чем в прошлом месяце.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз Львовского IТ-кластера.

При этом экспорт компьютерных услуг в апреле составил $545 миллионов — столько же, сколько и в марте. Таким образом, в годовом исчислении показатели также выросли на 4,4%, что свидетельствует о стабильной положительной динамике в секторе.

В целом, за первые четыре месяца 2025 года украинский IT-сектор обеспечил $2,14 миллиарда экспортной выручки. Это на 0,1% или $3 миллиона больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Несмотря на времена нестабильности, уже третий месяц подряд общая динамика улучшается. С начала года мы наблюдаем ежемесячный рост объемов экспорта компьютерных услуг. Если такая тенденция сохранится, мы осторожно ожидаем, что до конца года экспорт ИТ-услуг будет оставаться стабильным и даже сможет повторить результат 2024 года", — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в начале этого года специалисты прогнозировали падение от 1,5% при положительном сценарии до 3,5% — при негативном. Однако если в отрасли не будет серьезных потрясений, а нынешняя динамика будет сохраняться, эти показатели будут составлять от 0,5% до 1%.

По словам CEO Львовского ИТ Кластера Степана Веселовского, отрасль адаптируется к сложным условиям и продолжает развиваться.

"Мы продолжаем реализовывать проекты, способствующие укреплению позиций украинской техотрасли на международной арене. В частности, активно развиваем техмаркетплейс CodeUA и готовимся к IT Arena 2025", — отметил он.

Добавим, в марте 2025 года объем IT-экспорта Украины вырос на 1,9% по сравнению с февралем, достигнув $545 миллионов. Однако по сравнению с первым кварталом 2024 года годовой показатель снизился на 1,3%.