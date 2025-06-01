Український IT-експорт зростає третій місяць поспіль: приріст у квітні склав 4,4%

У квітні 2025 року обсяг експорту IT-послуг з України зріс на 4,4% порівняно з березнем і склав $569 мільйонів. Це на $24 мільйони більше, ніж минулого місяця.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз Львівського ІТ-кластера

При цьому експорт комп’ютерних послуг у квітні становив $545 мільйонів — стільки ж, скільки й у березні. Таким чином, у річному вимірі показники також зросли на 4,4%, що свідчить про стабільну позитивну динаміку у секторі.

Загалом за перші чотири місяці 2025 року український IT-сектор забезпечив $2,14 мільярда експортної виручки. Це на 0,1% або $3 мільйони більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Попри часи нестабільності, вже третій місяць поспіль загальна динаміка покращується. Від початку року ми спостерігаємо щомісячне зростання обсягів експорту комп’ютерних послуг. Якщо така тенденція збережеться, ми обережно очікуємо, що до кінця року експорт ІТ-послуг залишатиметься стабільним і навіть зможе повторити результат 2024 року", - зазначають представники ІТ-індустрії.

Повідомляється, що на початку цього року спеціалісти прогнозували падіння від 1,5% за позитивного сценарію до 3,5% — за негативного. Однак якщо в галузі не буде серйозних потрясінь, а нинішня динаміка зберігатиметься, ці показники становитимуть лише від 0,5% до 1%.

За словами CEO Львівського ІТ Кластера Степана Веселовського, галузь адаптується до складних умов і продовжує розвиватися.

"Ми продовжуємо реалізовувати проєкти, що сприяють зміцненню позицій української техгалузі на міжнародній арені. Зокрема, активно розвиваємо техмаркетплейс CodeUA й готуємося до IT Arena 2025", - зазначив він.

Додамо, у березні 2025 року обсяг IT-експорту України зріс на 1,9% порівняно з лютим, досягнувши $545 мільйонів. Однак, порівняно з першим кварталом 2024 року, річний показник знизився на 1,3%.