Обсяг IT-експорту у травні зменшився на 4,2%: це перше падіння за чотири місяці

У травні цього року український ІТ-експорт скоротився до $545 мільйонів, що на 4,2% менше, ніж у квітні. Це на $24 мільйони більше, ніж минулого місяця. Крім того, ці показники на 2,7% (або $15 мільйонів) нижчі, ніж у травні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Львівського ІТ-кластера.

Загалом за 5 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $2,7 мільярда. Це на 0,4% менше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $11 мільйонів.

За словами CEO Львівського ІТ Кластера Степана Веселовського, обсяги експорту комп’ютерних послуг вперше за останні чотири місяці показали падіння.

"За нашими прогнозами на початку цього року, зниження обсягів експорту ІТ-послуг у 2025 році мало б скласти від 1,5% за позитивного сценарію — до 3,5% за негативного. Імовірно, у червні ми також спостерігатимемо падіння показників. Це пов’язано із певними сезонними коливаннями", - зазначив він.

Водночас за умови збереження тенденції до зростання, яка спостерігалася протягом попередніх трьох місяців, очікується, що до кінця 2025 року експорт ІТ-послуг залишатиметься стабільним і навіть зможе повторити результат 2024 року.

"У разі падіння — за нашими попередніми оцінками ці показники становитимуть від 0,5% до 1%, якщо не відбудеться серйозних потрясінь. Якщо ж повномасштабна війна триватиме, ми не бачимо підстав очікувати зростання IT-експорту”, - зауважує Веселовський.

Повідомляється, що загальна експортна виручка усіх послуг України у травні 2025 року склала $1,27 мільярда, що на $45 мільйонів або ж 3,4% менше порівняно з квітнем.

Варто зазначити, що у квітні 2025 року обсяг експорту IT-послуг з України зріс на 4,4% порівняно з березнем і становив $569 мільйонів. Це на $24 мільйони більше, ніж минулого місяця. Загалом за перші чотири місяці 2025 року український IT-сектор забезпечив $2,14 мільярда експортної виручки.