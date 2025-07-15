Мільйони доларів на астрологічних прогнозах: кейс менеджера із Genesis

Скільки можна заробити на астрології? Колись давно ця система вірувань приносила кошти лише в приватній практиці. Тепер — це глобальний ринок. Лише в США близько 90 компаній, які розробили мобільні додатки для астрологічних прогнозів. Мільйони людей у всьому світі вірять, що їх життям керують зірки — і саме ці вірування допомагають підприємцям заробляти.

За даними Business Research Insights, у 2025 році глобальний ринок астрологічних мобільних додатків сягне $4,75 млрд, а до 2030 року зросте до $12 млрд. І на цьому ринку відбуваються угоди. У 2023-му році одна із компаній, яка розробляє астрологічні застосунки — американська Kasamba була продана за $40 млн.

Менеджер багатопрофільного холдингу Genesis Олександр Федоров ще у 2021-му році переконав акціонерів — цей ринок швидко зростає, варто в нього інвестувати. Компанія OBRIO, яка входить до Genesis, розробила застосунок для астрологічних прогнозів. Назвали цю програму Nebula. Фактично це маркетплейс для астрологів — вони пропонують свої послуги, клієнти купують, а оператор застосунки заробляє на комісії та абонплаті. У 2023-му році очікувані доходи OBRIO від підписок, або контрактів (ARR), склали близько $50 млн. (За 2024 та 2025 рік компанія не коментує фінансові показники своєї діяльності). Основні клієнти застосунку, розробленого українськими програмістами, — американці.

Як вдається продавати гороскопи в цифровому світі, які плани у компанії на майбутнє — про це в інтерв’ю Delo.ua розповіли операційний директор OBRIO Сергій Матвєєв та директор із продукту Олександр Личак.

Раніше у вас на маркетплейсі було 500 експертів-консультантів, а яка кількість зараз, як ви їх підбираєте?

Сергій: Наразі із нами співпрацюють 1602 експерти. Ми підбираємо їх як через соцемережі, зокрема LinkedIn — так само як підбираємо команду. Крім цього експерти заходять на сайт і самі подають заявки. Або рекомендують своїх колег. Використовуємо рекламу.

А яка у вас кількість консультацій на рік?

Сергій: За минулий рік проведено 3,2 млн консультацій. Це майже 15 мільйонів хвилин, які експерти провели у чатах. Якщо говорити від часу заснуванням у 2021 році, то зростання відбулося в більше ніж у три рази.

А які послуги приносять найбільший прибуток?

Олександр: У нас єдина підписка для користувачів на весь контент, незалежно від тематики. Тобто гіпнотерапія для боротьби зі стресом і, скажімо, перевірка сумісності коштують однаково. Далі ми пропонуємо консультації з експертами, де ціна вже залежить не від напряму, а від рівня експерта.

Ми даємо можливість користувачам 3-5 хвилин спілкуватися безплатно, щоб зрозуміти, чи підходить йому цей експерт, і тільки після того, як він розуміє, що його все влаштовує, він вирішує чи варто користуватися послугою далі.

Як ви оплачуєте роботу цих експертів?

Сергій: Щодо борда — це штатні члени команди на зарплаті. А маркетплейс-експерти отримують відсоток від кожної хвилини консультації. Який саме — не скажу, бо умови індивідуальні. У середньому по ринку нормальний відсоток — 40–50%, але це залежить від експерта.

Консультація коштує від $1-2 за хвилину, а топові експерти можуть брати до $10 за хвилину. Мінімальний заробіток експерта — десь $600-700 на місяць, а ті, хто працює більше, можуть заробляти кілька тисяч доларів. Все залежить від кількості консультацій, тривалості, завантаженості. Модель схожа на Uber чи Glovo: хтось працює пару годин на день, а хтось — фултайм.

А як відбувається регулювання діяльності ваших консультантів?

Сергій: Усе залежить від країни. З нашого боку регуляції немає, адже кожен експерт працює з Nebula за контрактом. Звісно, ми ретельно перевіряємо кожного спеціаліста перед тим, як взяти його на платформу. Якщо ви маєте на увазі професійну сертифікацію чи державний нагляд — такого немає.

Наприклад, у США немає обмежень, хто може стати астрологом чи подібним експертом. Але у нас всередині платформи є власні вимоги та правила. Важливо розуміти, що на платформі працюють не лише астрологи.

А хто ще?

Сергій: Ми називаємо їх експертами, адже це можуть бути й тарологи, нумерологи, спеціалісти із медитацій, дихальних практик, ритуалів тощо. Це великий мікс різних фахівців.

Ми чітко обмежуємо теми, на які експерти можуть спілкуватися з користувачами. Наприклад, їм заборонено давати поради, пов’язані з медичними питаннями чи здоров’ям. Також є прописані інструкції на випадок, якщо людина має суїцидальні думки. У такому разі експерт має надати контакти служб допомоги в конкретній країні, а не консультувати самостійно.

Олександр: Відмічу, що зараз суто астрологічного контенту в нас менш як 5%. За останні два роки ми значно відійшли від цього, але залишили деякі речі на запит аудиторії.

Загалом же, ми використовуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта. Експерти розуміють, що кожна людина має свої потреби й кожен інструмент по-різному ці потреби закриває. Тому у нас консультації проходять виключно зі справжніми експертами. Контент же формується з трьох джерел: дані користувача; канони астрології (або інших духовних практик); AI-модель, яка все це об’єднує. При цьому і до формування AI-моделі ми також залучали експертів. Тому у підсумку, наприклад, два користувачі з однаковим знаком зодіаку отримують різні прогнози — бо вони надали різні особисті дані.

Ви казали, що зараз астрологія — лише 5% контенту. А решта — це що?

Олександр: Користувачі приходять до нас не за гороскопами, а щоб розв'язувати проблеми у стосунках, отримати експертні консультації, знайти підтримку для боротьби з тривожністю, проблемами зі сном тощо.

Щодо контенту — ми збираємо дані від користувачів і генеруємо контент за допомогою штучного інтелекту. Далі його перевіряють наші експерти. Це не просто автоматична генерація — кожен матеріал проходить модерацію і валідацію через борд експертів, які добре розбираються в астрології, таро, хіромантії, медитаційних практиках тощо. Зараз в борді 8 експертів.

А як ви підбираєте експертів для консультацій?

Сергій: Ми не прив’язані до якоїсь конкретної країни, є лише вимоги до рівня знань та експертності. Шукаємо спеціалістів по всьому світу. Частина з них — з України, бо в нас є багато крутих фахівців у цій темі, частина — з інших країн. Багато з них мають міжнародні сертифікати, які ми перевіряємо.

Коли почали запускати наш маркетплейс, ми знайшли одного дуже відомого експерта. Він допомагав оцінювати перших спеціалістів. Так і сформувався наш борд. Імена називати не будемо, бо це непублічна історія.

З публічних кейсів — наприклад, Дженніфер Фрід, всесвітньо відома астрологиня, доктор наук зі США. Вона консультує зірок Голлівуду. Фрід доклала руку до створення нашого функціоналу для поліпшення стосунків. Однак вона не є частиною борда та не брала участь підборі експертів.

Як ви контролюєте якість консультацій?

Сергій: Основний критерій — це фідбек клієнта. Маємо оцінку за п’ятибальною системою зірок і текстовий відгук. Ці відгуки ми постійно збираємо, аналізуємо показник задоволеності клієнтів.

Є випробувальний і додатковий період, щоб експерт міг покращити показники. Якщо рівень задоволення низький і не покращується навіть після допомоги борду та education-відділу, ми змушені прощатися з ним.

Наприклад, середня оцінка експертів від користувачів з усього світу — 4,8 з 5, що є дуже високим показником. У США нас понад 160 тисяч відгуків і оцінка додатка 4,6.

Але на Playmarket оцінка вашого застосунку — 3,5 бали.

Сергій: Це ж оцінка не консультацій, а оцінка застосунку для ОС Android в Україні. Ми зараз взагалі не орієнтуємося на український ринок.

А на які ринки ви орієнтуєтесь в першу чергу?

Сергій: Переважно США, Великобританія, Канада, Австралія. Також працюємо з іспаномовними країнами: Латинська Америка, Іспанія, частково Франція. Для експертів є внутрішній продукт — NebulaX, через який вони проводять консультації, з можливістю перекладу на льоту, якщо потрібно.

На якому рівні зараз оцінка компанії за внутрішніми або зовнішніми оцінками?

Олександр: Наразі наша конкретна ціль — досягти оцінки в 1 мільярд доларів. Це те, про що ми відкрито говоримо всередині команди й поза нею. Ми хочемо створити бренд світового рівня, побудований українцями. У компанії вже є стратегія, яка називається “Nebula Unicorn Club”.

Команда OBRIO в офісі. Фото: OBRIO

А у скільки зараз оцінюється компанія?

Олександр: Ми не можемо публічно озвучувати оцінку, оскільки компанія є приватною. Внутрішньо ми її, звісно, оцінюємо. Наш потенціал — це понад мільярд доларів. Але конкретні цифри, особливо ті, що стосуються інвесторських очікувань, ми не можемо розголошувати з очевидних причин.

Сергій: Ми проводимо внутрішню оцінку компанії, але це наша суб’єктивна оцінка.

Яку роль зараз відіграє материнська компанія Genesis у вашому бізнесі та стратегічних рішеннях?

Сергій: Genesis надає хорошу адміністративну підтримку та консультації. Але всі рішення — куди виходити, які ринки освоювати, які продукти запускати — ми приймаємо самостійно. Genesis не впливає на ці питання, хіба що може порадити чи допомогти з нетворком. Ми повністю автономно приймаємо всі бізнес-рішення, включно з великими інвестиціями.

Минув рік після переходу вашого продукту на транзакційну модель. Як змінилась структура доходів Nebula? Яка частка зараз припадає на підписку, а яка — на транзакції?

Сергій: Ми не перейшли повністю на транзакційну модель. Вона існує паралельно з підписною. Тобто користувач може обрати: бути на підписці, оплачувати консультації в чатах за потребою, або комбінувати обидва варіанти. Обидва джерела монетизації залишаються для нас важливими. Також у нас гнучка система — немає обов’язкових годинних сеансів, а є оплата за хвилину. Скільки потрібно користувачу часу — стільки він і спілкується. І знову ж таки — жодного тиску чи обов’язку продовжувати розмову.

Які ще категорії плануєте додати до сфери духовності (spirituality)? Психологія? Коучинг? Human Design?

Сергій: Ще три роки тому, коли ми додали транзакційну модель, ми зрозуміли, що потрібно виходити за межі астрології та значно розширювати продукт та контент. Особливо з 2022 року, коли через війну рівень стресу різко зріс, популярними стали дихальні практики, візуалізації, медитації, гіпнотерапія, афірмації.

Олександр: Зараз дуже популярна тема архетипів — на основі опитувань. До речі, ми також почали працювати з shadow work — це методика на стику психології та духовних практик, яка допомагає людям краще зрозуміти себе та свої потреби.

Крім того, ми досліджуємо напрям йоги та східних практик. Бо часто в Україні йогу сприймають як заняття на килимках, хоча насправді це значно ширша філософія та система практик. Ця сфера дуже зростає.

Який напрямок найдинамічніше зростає і куди ви будете спрямовувати свої зусилля?

Олександр: Можна сказати, що архетипи стали драйвером зростання у 2024 році. Освітня команда Сергія допомагає експертам краще розбиратись у цих темах і готувати якісний контент, адже запитів саме на консультації по архетипах стало більше. Ми встигли зайняти цей тренд раніше за інших, і нас почали активно копіювати.

Якщо маркетинг показує хороший відгук на певний вид духовної практики, ми масштабуємо це. Плюс продовжуємо розвивати класичні напрями: таро, медитації, астрологію. У перспективі очікуємо, що виросте попит на консультації, пов’язані з роботою з минулим досвідом, shadow work, а також з дихальними практиками, медитаціями, ритуалами. Це зараз активно розвивається у світі

Що, на вашу думку, стало ключовим фактором успіху Nebula на ринках Північної, Південної Америки та Європи за такий короткий час?

Олександр: На цьому ринку вже були гравці, які працювали тут по 20 і більше років, справжні мастодонти. І коли з'явилася Nebula, ми стали тим стартапом, який завдяки інноваціям зайняв своє місце.

Наша бізнес-історія почалася з ідеї максимально персоналізованого маркетингу. Наприклад, коли ми запускаємо рекламу про медитації для боротьби з тривожністю, користувач після переходу проходить коротке опитування, а далі — отримує індивідуальну програму з контентом та практиками, які відповідають його потребам.

Ми зробили окремий трек для кожної потреби з аналітикою: робота зі стосунками, боротьби з тривожністю чи проблемами зі сном. Ми детально розуміємо, звідки прийшов користувач, які в нього болі, проблеми, потреби, і на основі цього даємо персоналізований контент.

Ще один важливий фактор — високі стандарти найму команди. Коли я приєднався, у нас було близько 30 людей, зараз уже понад 300, і ми активно продовжуємо рости. До речі, нещодавно отримали нагороду від Forbes як найкращий роботодавець в країні за найвищий eNPS — показник задоволеності працівників.

Ці 300 людей працюють саме в Україні, чи ви вже масштабуєтеся?

Сергій: Приблизно 80-85% працює в Україні. Але вже є частина співробітників за кордоном. У нас три офіси — Київ, Львів і Варшава. Крім того, частина команди працює віддалено з різних країн, переважно з Європи. Проте поки що всі спеціалісти — українці.